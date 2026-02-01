Алекс Николов върна "Лубе" към победите в Италия и излезе начело при реализаторите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският волейболен ас от световен калибър Алекс Николов изигра поредния си силен мач през този сезон за "Лубе" и го върна към победите в Италия.

След 2 загуби поред тимът на световния вицешампион се наложи с 3:0 (27:25, 25:21, 25:17) като гост на "Верона" в среща от 19-ия кръг.

Алекс бе най-резултатен с 20 точки (1 ас, 2 блока) и съответно бе посочен за MVP на двубоя.

С тях Николов събра 378 точки от 18 мача в първенството, в които е играл, и излезе начело при реализаторите. 22-годишният посрещач, който играе успешно и като диагонал, изпревари белгиеца Фере Регерс ("Милано"), който има 373 от 19 срещи.

"Лубе" продължава да е на 6-ата позиция вече с 11 победи, 8 загуби и 34 точки.