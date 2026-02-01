Десподов с гол и асистенция за победа срещу последния в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов записа гол и асистенция за домакинската победа на ПАОК с 4:1 срещу последния в гръцкия елит "Пансерайкос" в мач от 19-ия кръг на гръцкото първенство по футбол.

Солунският тим се изравни на върха с АЕК, който играе в момента с третия "Олимпиакос".

Десподов подаде на Александър Йеремейеф, който откри резултата в 5-ата мин, а 3 по-късно сам се разписа.

За Десподов това бе трети гол и първа асистенция в първенството, като той пропусна мачове заради контузия и болест.