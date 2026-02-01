ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алкарас: Мразя да губя и това ме мотивира

2324
Карлос Алкарас Снимка: Ройтерс

Карлос Алкарас влезе в историята с титлата си от откритото първенство на Австралия по тенис.

На 22 години и 272 дни испанецът стана най-младият с пълен комплект трофеи от "Големият шлем", подобрявайки постижението на американеца Дон Бъдж от 1983-а.

"Мразя да губя и това ме мотивира. Опитвам да падам възможно най-малко, но имам и други цели за настоящия сезон. Надявам се да бъда готов за това, което ми предстои.

Не обръщах внимание на шума и играх добър тенис. Тази титла означава много за мен", сподели Алкарас.

