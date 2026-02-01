ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Борусия" (Д) пречупи последния "Хайденхайм" и се приближи на 6 т. от лидера "Байерн"

2424
Снимка: "Борусия" (Д)

Само за 2 кръга "Борусия" (Д) успя заради гафове на лидера в Бундеслигата "Байерн" да се приближи от 11 на 6 т. до него.

Това стана след трудна домакинска победа над последния "Хайденхайм" с 3:2.

Валдемар Антон даде аванс на "жълто-черните" в 44-тата минута на срещата, но в добавеното време на първата част Юлиан Нийхюс изравни.

Гостите стигнаха до пълен обрат в 48-мата минута, който Нийхюс се разписа за втори път.

Серу Гираси изравни в 68-мата минута от дузпа, а 2 по-късно се разписа за 3:2 след подаване на Максимилиан Байер.

В 85-ата минута гвинейският национал можеше да запише и хеттрик, но от нова дузпа стреля високо в аут.

Снимка: "Борусия" (Д)

