"Лудогорец" с 8 мача за месец

Кристиано Роналдо с бойкот в Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Звездният нападател на „Ал Насър" Кристиано Роналдо отказва да вземе участие в следващия мач заради недоволство от управлението на клуба.

Според информация на изданието от родината му A Bola португалецът е разочарован от начина, по който Суверенният фонд на Саудитска Арабия (PIF) управлява клуба в сравнение с конкурентите му и по-конкретно – с „Ал Хилал".

Съобщава се, че поради тази причина Роналдо вдига бойкот с отказ да играе в мача от първенството на Саудитска Арабия срещу „Ал Рияд", който ще се проведе в понеделник.

Освен „Ал Насър" и „Ал Хилал" фондът PIF управлява директно още „Ал Итихад" и „Ал Ахли".

