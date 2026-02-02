Кристиано Роналдо с бойкот в Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездният нападател на „Ал Насър" Кристиано Роналдо отказва да вземе участие в следващия мач заради недоволство от управлението на клуба.

Според информация на изданието от родината му A Bola португалецът е разочарован от начина, по който Суверенният фонд на Саудитска Арабия (PIF) управлява клуба в сравнение с конкурентите му и по-конкретно – с „Ал Хилал".

Съобщава се, че поради тази причина Роналдо вдига бойкот с отказ да играе в мача от първенството на Саудитска Арабия срещу „Ал Рияд", който ще се проведе в понеделник.

Освен „Ал Насър" и „Ал Хилал" фондът PIF управлява директно още „Ал Итихад" и „Ал Ахли".