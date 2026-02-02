Шампионът ни от Australian Open Димитър Кисимов започнал първо с футбола

Шампионът на двойки при юношите от откритото по тенис на Австралия Димитър Кисимов започнал първо да тренира футбол. После се записал на тенис и когато трябвало да избира, преценил, че спортът с ракета повече му харесва.

17-годишният състезател на столичния клуб “Про спорт” участва в Мелбърн с Конър Соиг от Южна Африка и на финала двамата победиха 6:3, 6:4 представителите на домакините от Австралия Имерали Ибраими и Купър Коци.

Кисимов е първият български тенисист, който става шампион при юношите в този турнир от “Големият шлем”. Така състезателят на треньора Манук Хиндлиян продължи тенденцията от миналия сезон. Тогава Иван Иванов спечели “Уимбълдън” и US Open и стана №1 до 18 г., а после бе обявен и за световен шампион. Финалист в Ню Йорк пък бе Александър Василев - братовчедът на Григор Димитов също е започнал с футбол и е предпочел тениса.

Титла на двойки от “Големият шлем” при юношите има и Адриан Андреев, който през 2018 г. спечели US Open с Антон Матушевич (Вбр).

“Трудно може да се опише с думи какво почувствах след победната точка на финала. Емоциите ме завладяха и усетих, че сърцето ми започна да бие по-бързо. Благодаря на всички за подкрепата от България. Усещането на турнир от “Големият шлем” е невероятно. Имаш възможност да наблюдаваш отблизо как тренират професионалистите, как се хранят и как протича възстановяването им, а това носи огромна мотивация и стимул за развитие”, коментира Кисимов пред сайта на Българската федерация по тенис.

“Основната ми цел е да бъда част от световния елит при мъжете. Участието на най-високо ниво при юношите е важна стъпка по този път и ми помага да се развивам правилно. Затова за мен е от съществено значение да играя в най-силните турнири от юношеския календар на международната федерация. Основният ми фокус ще бъде върху изграждането на мускулна маса, което ще ми помогне да бъда по-конкурентоспособен при мъжете”, добави шампионът.

