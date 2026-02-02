Зимни олимпийски игри в Италия = пробив за България

Италия за трети път е домакин на зимна олимпиада, като в предните два пъти винаги е имало нещо добро за България. Което ни дава правото да бъдем оптимисти за шансовете на Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови, Алберт Попов, Владимир Зографски и биатлонистите.

Преди 70 години в Кортина за първи път правим пробив в алпийските ски при мъжете. Тони Зайлер (Австрия) печели всички титли, но легендата ни Георги Димитров-Мачката е 18-и в спускането и 13-и в слалома, което му отрежда седмо място в алпийската комбинация, която е валидна единствено за световно първенство.

Така български скиор за първи път влиза в десетката на състезание от такъв ранг.

Другите двама алпийци са Георги Варошкин и Петър Ангелов. В бягането Христо Дончев заема 26-о място на кралската дистанция от 50 километра, нещо немислимо днес. С него са още Захарин Гривев и Димитър Петров. Игрите са исторически за България, защото за първи път пращаме и жена. Мария Димова е 34-а в бягането на 10 километра.

Половин век по-късно в Торино вече сме с 21 спортисти, с един повече от сега. И имаме медал - сребро на Евгения Раданова. Отличието обаче дойде след доста сериозен скандал. Канадците поискаха българката да бъде дисквалифицирана, защото финиширала с кънката напред. Така щяха да приберат сребро и бронз след китайката Ван Мен. БОК обаче успя да защити Раданова пред арбитражния съд по спорта и така тя взе третия си медал от зимни игри. Раданова завърши шеста на 1500 метра, но бе дисквалифицирана на 1000.

Големият обир за България обаче бе във фигурното пързаляне.

Съдиите жестоко порязаха световните шампиони Денкова/Стависки,като ги оставиха пети в крайното класиране, а те си бяха за медал. Наказанието бе за прекалено дълго задържане, което никой не видя. Не помогнаха и протестите на българската делегация. В Торино за последно имахме и представители при мъжете и спортните двойки в този спорт. Иван Динев завърши на 17-о място, а Румяна Спасова и Станимир Тодоров останаха 15-и.

Игрите в Италия бяха и лебедовата песен на единствената ни олимпийска шампионка Екатерина Дафовска. И при четвъртото си участие на олимпиада тя стана осма в масовия старт, като заедно с Павлина Филипова, Радка Попова и Ирина Никулчина заеха същото място в щафетата.

В индивидуалния старт на игрите участва и Нина Кадева.

При мъжете кара Виталий Руденчик, като най-доброто му класиране бе 21-о място в спринта.

В Торино дебютира бъдещата голяма звезда в сноуборда Александра Жекова, която кара и в паралелния гигантски слалом, и в бордъркроса. 19-годишната Сани остава извън финалите и в двете дисциплини.

България има цели двама скачачи - Петър Фъртунов и Георги Жарков, които отпадат в квалификацията.

Петър Илиев е 31-и в спускането с шейни, като зад него са цели петима състезатели, включително японец и канадец.

В ски бягането ни представя банскалията Иван Баряков, като за него това е втора олимпиада след тази в Солт Лейк Сити.

Доста сериозна е групата на алпийците, като при мъжете ни представляват Стефан Георгиев, Михаил Седянков и Деан Тодоров, а при жените - Мария Киркова. От всички стартове обаче Стефан заема 25-о място на слалом, а Мишо е 31-и в комбинацията.