Екзекутор на България може да пропусне световното

Полузащитникът на „Арсенал" Микел Мерино ще пропусне остатъка от сезона заради травма, обявиха в Англия.

Испанецът е диагностициран с фрактура на кост на десния крак. Той получи контузията в края на мача срещу „Манчестър Юнайтед", загубен с 2:3.

В близките дни Мерино ще бъде опериран. Очаква се офанзивният халф да отсъства за дълъг период от време. От клуба се надяват той да се завърне към общите тренировки преди края на сезона.

През него във Висшата лига Мерино взе участие в 21 мача, в които отбеляза 4 гола и направи 3 асистенции.

Според испанския вестник "Марка" той може да пропусне мондиала това лято.

С националния отбор на Испания той посече България с общо 3 гола в двете световни квалификации миналата есен, в които записахме загуби с общ резултат 0:7.