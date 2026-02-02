ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски вратар е №1 със спасени 5 от 7 дузпи този се...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22207000 www.24chasa.bg

Руски вратар е №1 със спасени 5 от 7 дузпи този сезон в лигите от топ 5 на Европа

1972
Снимка: Ройтерс

Вратарят на ПСЖ Матвей Сафонов е отразил 5 дузпи във всички турнири през настоящия сезон.

В мача от 20-ия кръг на Лига 1 срещу „Страсбург" руският страж спаси удар на Хоакин Паничели от бялата точка в 20-ата минута, а гостите от париж биха с 2:1.

По-рано през сезона Сафонов отрази 4 дузпи след края на мача във финала на Междуконтиненталната купа на ФИФА срещу „Фламенго" (победа с 2:1 след 1:1 в редовното време).

Общо Сафонов е спасил 5 от 7-те дузпи във всички турнири през кампанията (включително дузпи в редовното време и при изпълнения след мача), което е най-високият показател сред вратарите от топ 5 първенствата на Европа.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)