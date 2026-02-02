Руски вратар е №1 със спасени 5 от 7 дузпи този сезон в лигите от топ 5 на Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят на ПСЖ Матвей Сафонов е отразил 5 дузпи във всички турнири през настоящия сезон.

В мача от 20-ия кръг на Лига 1 срещу „Страсбург" руският страж спаси удар на Хоакин Паничели от бялата точка в 20-ата минута, а гостите от париж биха с 2:1.

По-рано през сезона Сафонов отрази 4 дузпи след края на мача във финала на Междуконтиненталната купа на ФИФА срещу „Фламенго" (победа с 2:1 след 1:1 в редовното време).

Общо Сафонов е спасил 5 от 7-те дузпи във всички турнири през кампанията (включително дузпи в редовното време и при изпълнения след мача), което е най-високият показател сред вратарите от топ 5 първенствата на Европа.