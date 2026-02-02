Много важна победа срещу челник за тима на Илия Груев в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Фортуна" (Дюселдорф), в чийто щаб Илия Груев е помощник на Маркус Анфарнг, записа много важна победа срещу един от отборите на челните места във Втора бундеслига.

Тимът на българския треньор успя да обърне у дома "Падерборн" до 2:1 и така да го свали от 3-о на 4-о място във второто ниво на немския футбол.

Гостите поведоха чрез Окпала още във 2-ата мин.

В 63-ата мин Апелкамп изравни, а 9 мин след това "Падерборн" остана с човек по-малко след изгонване на Хансен.

В 83-ата мин Итен вкара за 2:1.

Така "Фортуна" се изкачи от 16-о на 13-о място (в лигата има 18 участници) с 23 точки и е на 3 от опасната зона.

"Дармщат" с българския национал Фабиан Нюрнбергер (бе сменен тактически в 91-ата мин) пък стигна от 0:2 до 2:2 срещу "Херта" в Берлин и трети в класирането с 38 точки.

Толкова има и вторият "Елферсберг" на друг национал Лукас Петков. Лидерът "Шалке 04" е с 39 т., а "Падерборн" има 36.