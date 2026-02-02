ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Официално: "Атлетико" привлече звезда от серия "А"

Адемола Лукман. Снимка: Ройтерс

"Aтлетико" (Мадрид) се споразумя с "Аталанта" за трансфера на нигерийския национал Адемола Лукман.

"Нигерийският национал вече е в Мадрид, за да премине съответните медицински прегледи и да финализира новия си договор", съобщиха от испанския клуб. 

Те не дават подробности за трансферната сума или продължителността на контракта. Испанските медии съобщават, че "Атлетико" ще плати 35 милиона евро за нападателя.

28-годишният футболист се присъедини към тима от Бергамо  през 2022-а от РБ "Лайпциг", отбелязвайки 55 гола във всички турнири. 

Роден в Лондон, Лукман започва професионалната си кариера в "Чарлтън Атлетик" през 2015-а, като през 2017-а преминава в "Евертън".

