Операция за испански национал от "Арсенал"

Полузащитникът на "Арсенал" Микел Мерино ще се подложи на операция след контузия на стъпалото, получена по време на загубата с 2:3 от "Манчестър Юнайтед" миналата седмица, съобщиха от клуба от Висшата лига.

Испанецът отсъстваше при победата с 4:0 срещу "Лийдс" в събота, а клубът от Северен Лондон заяви, че Мерино няма да играе за неопределен период, след като медицинските прегледи потвърдиха костна травма на десния му крак.

"Артилеристите", които е начело в класирането на Висшата лига с 53 точки в 24 мача, ще се изправят срещу "Челси" във втори мач от полуфиналите за Купата на лигата във вторник, преди да срещнат "Съндърланд" в събота.