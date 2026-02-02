Уволниха треньора на "Пиза", купил българин за 6 млн. евро

"Пиза" уволни старши треньора Алберто Джилардино след слабата серия на тима и само една победа в 23 мача от италианската серия "А". Само преди двайсетина дни по настояване на Дижлардино клубът купи българският национал Росен Божинов от "Антверп" за 6 милиона евро.

Загубата с 1:3 у дома от "Сасуоло" в събота се оказа последният мач на Джилардино, като "Пиза" е на предпоследното място в класирането пред Верона само заради по-добра голова разлика и на четири точки от зоната на спасението.

43-годишният специалист пое поста през юни, за да замени Филипо Индзаги, който напусна "Пиза", след като изведе отбора обратно в серия "А" за първи път от повече от три десетилетия. Джилардино обаче успя да постигне само една победа, 11 равенства и 11 загуби в елита този сезон.