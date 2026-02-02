Фенове на "Интер" нацелиха вратар с факла, но мача продължи

Президентът на "Интер" Джузепе Марота осъди действията на ултраси на тима при гостуването на Кремонезе, спечелено с 2:0. По време на мача вратарят на домакините Емил Аудеро беше уцелен с факла, но след кратко прекъсване срещата продължи. През есента на пловдивското дерби между "Локо" и "Ботев" вратарят Даниел Наумов бе нацелет от трибуните с бутилка вода двубоят бе прекъснат и "бяло-черните" загубиха служебно.

В началото на второто полувреме от сектора с привърженици на "Интер" беше хвърлена факла по Аудеро, който падна на земята. Индонезийският национал не изглеждаше да е сериозно пострадал при инцидента и след кратко забавяне и включване на медицинския екип, на него му беше разрешено да продължи срещата.

"Искам да осъдя това глупаво действие, изключително неспортсменско. Спортът има ценности, които са далеч от това, което видяхме. Знам, че властите разследват случая, но може би действието е било изолирано, така че ще изчакваме още мнения. Вярвам, че мнението ми се споделя от всички фенове на "Интер", заяви Джузепе Марота пред "Скай Спорт Италия".

„Благодаря на Аудеро - благодарение на неговия професионализъм, мачът беше изигран до края. Имаме дълг да разпространяваме културното поведение, нямаше как да предвидим нещо такова и го осъждаме най-строго", добави босът.