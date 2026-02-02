Капитанът на "Наполи" се размина със сериозна контузия

Капитанът на "Наполи" Джовани Ди Лоренцо е избегнал сериозно увреждане на връзки на коляното и ще отсъства от терените само месец.

Ди Лоренцо беше изнесен на носилка от терена в сълзи в очите по време на първото полувреме при победата с 2:1 над "Фиорентина" в серия А в събота и беше видян да напуска стадиона с патерици.

Тренорът Антонио Конте каза след това, че медицинският персонал се е опасявал, че Ди Лоренцо е скъсал предната си кръстна връзка, което би означавало край на сезона за защитника на "Наполи" и на националния тим на Италия.

От "Наполи" обаче обявиха, че тестовете са "разкрили нараняване от втора степен на лявото му коляно".

Тимът от Неапол се бори с контузии през целия сезон, а сред играчите, които са отсъствали от игра, са Кевин Де Бройне, Давид Нерес, Били Гилмор, Андре-Франк Замбо Ангиса, Матео Политано и Ваня Милинкович-Савич. Друг ключов футболист Ромелу Лукаку се завърна едва миналия уикенд след травма на бедрото, получена по време на контролен мач от предсезонната подготовка.