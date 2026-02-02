ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Абас Аракчи запазва увереност за постигането на сп...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22207965 www.24chasa.bg

Капитанът на "Наполи" се размина със сериозна контузия

784
Капитанът на "Наполи" Джовани Ди Лоренцо бе изкаран от терена на мача с "Фиорентина" с носилка. Снимка: Ройтерс

Капитанът на "Наполи" Джовани Ди Лоренцо е избегнал сериозно увреждане на връзки на коляното и ще отсъства от терените само месец.

Ди Лоренцо беше изнесен на носилка от терена в сълзи в очите по време на първото полувреме при победата с 2:1 над "Фиорентина" в серия А в събота и беше видян да напуска стадиона с патерици.

Тренорът Антонио Конте каза след това, че медицинският персонал се е опасявал, че Ди Лоренцо е скъсал предната си кръстна връзка, което би означавало край на сезона за защитника на "Наполи" и на националния тим на Италия.

От "Наполи" обаче обявиха, че тестовете са "разкрили нараняване от втора степен на лявото му коляно".

Тимът от Неапол се бори с контузии през целия сезон, а сред играчите, които са отсъствали от игра, са Кевин Де Бройне, Давид Нерес, Били Гилмор, Андре-Франк Замбо Ангиса, Матео Политано и Ваня Милинкович-Савич. Друг ключов футболист Ромелу Лукаку се завърна едва миналия уикенд след травма на бедрото, получена по време на контролен мач от предсезонната подготовка.

Капитанът на "Наполи" Джовани Ди Лоренцо бе изкаран от терена на мача с "Фиорентина" с носилка. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)