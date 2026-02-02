Григор Димитров №43 в ранглистата, рекордно класиране за световния ни шампион Иван Иванов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с две позиции в обновената световна ранглиста.

34-годишният хасковец, който отпадна в първия кръг на откритото първенство на Австралия, е на 43-о място с 1105 точки.

Сред българите най-голям прогрес световният ни шампион при юношите за миналата година Иван Иванов, който се изкачи със 75 места до 780-ото с 35 точки. За него това е рекордно класиране до момента. Той игра на два финала в Манакор през януари и на два пъти стана вицешампион.

Номер 1 остава шампионът от откритото първенство на Австралия Карлос Алкарас (Испания) с 13 650 точки, пред Яник Синер (Италия) с 10 300 точки.

На трета позиция се изкачва Новак Джокович (Сърбия) с 5280, който достигна до финала в Мелбърн.