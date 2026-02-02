Треньорът на "Левски": Не коментирам съдии, интересувам се от футбол

Тук съм от 13 месеца и ме познавате. Футбол, футбол и футбол – за съдии не говоря. Това, което е казал президента, трябва да питате него за коментар. Това, което зависи от мен, питайте мен. Моят фокус е да извадя най-доброто от играчите, с които разполагам. Аз мога да отговарям за моите думи, а когато има официална декларация от клуба.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес на въпрос как би коментират декларацията на мажоритарния собственик на "сините" Наско Сираков от неделя, в която легендата остро скочи на реферската комисия у нас.

Испанският предводител на столичани даде брифинг преди двубоя за суперкупата с "Лудогорец" утре. Сблъсък е от 18 ч на "Васил Левски". Веласкес разкри, че е наясно със състава, с който ще излезе. Още не се знаело дали последното ново попълнение - Хуан Переа, ще бъде на линия за срещата.

Единственото му притеснение е лошото време и заснежения поне към момента терен на Националния стадион.

Така изглежда терена на "Васил Левски" малко преди пресконференцията на Хулио Веласкес. СНИМКА: "24 часа"

"Метереологичните условия не са приятни за всички. Всичко е в рамките на разрешимото. Не бива да търсим оправдания. Това, което най-ме притеснява е състоянието на терена. Надявам се и за присъстващите на трибуните да е по-поносимо. Но студеното време няма да е оправдание или извинение за нещо. Независимо от обстоятелствата ще се опитаме да се адаптираме и да спечелим", каза Веласкес.

Испанският предводител на "сините" разкри, че към настоящия момент Марин Петков още е негов футболист. Както "24 часа" писа, капитанът на тима е пред трансфер в Саудитска Арабия, като днес трябва да мине медицински прегледи.

"Винаги приемам нещата по най-нормален начин. Не знам как ще ви прозвучи, но аз подхождам към всеки мач по един и същи начин – с уважение и концентрация. Опитвам се да остана в баланс относно психическото си състояние", каза Веласкес на въпрос дали има притеснение у него, тъй като за първи път в кариерата си ще се бори за отличие.

Испанецът бе попитан и колко различен мач очаква срещу "Лудогорец" от този през лятото. Тогава на "Герена" столичани имаха повече шансове в срещата от първенството.

"Това е все едно да обсъждаме вас сега и когато сте бил на 5 години. Това е разликата между мача с „Лудогорец" сега и през септември. Същите клубове ще се изправят, но в различен турнир, в различно време от сезона, различно емоционално състояние. След онзи мач изминаха доста футболни срещи, което води до това даден отбор да се подобрява или да има спад в представянето си. Още повече по-различно, когато залогът е трофей, а не три точки", завърши Веласкес.