Джокович: Намалих очакванията си през последните години

Легендарният сръбски тенисист Новак Джокович загуби финала на откритото на Австралия от испанеца Карлос Алкарас. 38-годишният Ноле обясни, че е приел това по нов начин.

„Имам вяра и винаги съм имал увереност и визия да спечеля турнир от "Големият шлем", да спечеля и на друго място, да спечеля навсякъде, където играя, но сега не го очаквах.

Различно е. Намалих очакванията си през последните няколко години, което мисля, че ми позволява да се освободя от част от ненужния допълнителен стрес. Винаги има напрежение, стрес и натиск и просто не искам да бъда претоварен от това.

Също така е хубаво да не си винаги основен фаворит за спечелване на турнирите от Големия шлем. Мисля, че това дава малко допълнителна мотивация, когато става въпрос за последните кръгове на надпревара от "Шлема".

Успях да победя Яник Синер, който е двукратен шампион в Австралия, а и беше спечелил последните четири - пет мача срещу мен в пет сета, така че много се гордея с това. Невероятен мач, невероятно постижение. Невероятно постижение е за мен да мога да играя финали, да съм на няколко сета разстояние, може би да спечеля турнира.

Разбира се, след загуба чувството е горчиво, но въпреки това трябва да съм доволен от този резултат", заяви Джокович.