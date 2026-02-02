ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж подпалил къщата на чичо си в Берковица

Върви 17-ото издание на „Научи се да караш ски"

„Научи се да караш ски" е най-социално насоченият проект на Българската федерация по ски

17-ото издание на проекта „Научи се да караш ски" на Българска федерация ски (БФСки) продължава на Витоша. Обучението се провежда от професионалните ски учители от „Витоша ски".

И през 2026 година програмата осигурява безплатно обучение с квалифицирани инструктори за 2028 деца от 1. до 4. клас от София, Троян, Банско, Самоков и Смолян.

Програмата стартира през 2008 година и през годините спомогна да бъдат обучени да карат ски повече от 45 000 деца.

Центрове за обучение през тази година са: Ски зона Витоша, Ски зона Беклемето, Ски зона Банско, Ски зона Пампорово и Ски зона Боровец, съобщава от БФ Ски.

За най-добре представилите се през тази година ще има финален лагер в ски зона Банско, където за тях ще се грижат ски учителите от „Юлен" АД.

„Научи се да караш ски" е най-социално насоченият проект на Българската федерация по ски

