Мъж подпалил къщата на чичо си в Берковица

"Ботев" (Пд) дава шанс на деца да извеждат футболистите преди мачовете

"Ботев" (Пловдив) започва кампания „Ръка за ръка с "Ботев", насочена към най-малките привърженици на "канарчетата", съобщиха от клуба.

В домакинските мачове на пловдивчани до края на настоящия сезон деца между 5 и 14 години ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион „Христо Ботев". За целта родителите на малчуганите трябва да ги запишат като попълнят бланката в официалния сайт на клуба.

Кампанията започва още от първия домакински двубой на "жълто-черните" за 2026 година, който е срещу "Берое" на 8 февруари (неделя) от 16:45 часа. Записванията на деца за него ще продължат до 12:00 часа на 6 февруари (петък). Победителите ще бъдат потърсени от клуба за допълнителна информация.

"Защото любовта към "Ботев" започва от най-ранна възраст и се носи цял живот. Нека заедно създадем спомени, които остават завинаги – ръка за ръка с "Ботев", написаха пловдивчани.

