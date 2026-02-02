ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж подпалил къщата на чичо си в Берковица

Световен вицешампион с България е трети по ефективност във Франция

1328
Венислав Антов Снимка: instagram.com/tlmvolley/

Световният вицешампион с България Венислав Антов заема престижното трето място по ефективност сред нападателите във френския волейболен елит с 47,28% успеваемост при атаките си.

21-годишният състезател на "Туркоан" има и участие в най-много атаки средно на мач от всички диагонали в първенство - по 26,65 на среща.

Пред Вени Антов по ефективност са само словенският национал на шампиона "Тур" Ник Муянович с 50,009%, както и в игралия в "Монтана" руснак Васили Молотков ("Пари Волей")- с 47,51%.

Антов отново бе лидер на тима си Туркоан при победата над Аячо с 3:0 (25:23, 25:21, 25:16) в събота, като се отличи с 18 точки - 15 от атака при 65% успеваемост. Туркоан е на второ място, като изостава единствено от шампиона Тур.

Венислав Антов Снимка: instagram.com/tlmvolley/

