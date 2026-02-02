Продадоха 12 000 билета за "Лудогорец" - "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

12 хиляди билета са продадени до момента за мача за суперкупата на България между "Лудогорец" и "Левски" утре, обявиха от Българската професионална футболна лига.

Във вторник (3 февруари) след 11,00 часа ще бъдат отворени касите на стадион "Васил Левски", както следва - касите на ул. "Гурко" и касите на ул. "Граф Игнатиев" (Синьото).

Срещата започва в 18,00 часа, а вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16,30 часа.

Цените са: Сектор А - 25 евро, Сектор В - 15 евро, Сектор Б и Сектор Г - 10 евро. Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.