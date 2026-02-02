ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аварирал тежкотоварен автомобил затруднява движени...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22209209 www.24chasa.bg

Продадоха 12 000 билета за "Лудогорец" - "Левски"

3640
"Левски" и "Лудогорец" играха веднъж през сезона, като завършиха 0:0 в първенството. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

12 хиляди билета са продадени до момента за мача за суперкупата на България между "Лудогорец" и "Левски" утре, обявиха от Българската професионална футболна лига.

Във вторник (3 февруари) след 11,00 часа ще бъдат отворени касите на стадион "Васил Левски", както следва - касите на ул. "Гурко" и касите на ул. "Граф Игнатиев" (Синьото).

Срещата започва в 18,00 часа, а вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16,30 часа.

Цените са: Сектор А - 25 евро, Сектор В - 15 евро, Сектор Б и Сектор Г - 10 евро. Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.

"Левски" и "Лудогорец" играха веднъж през сезона, като завършиха 0:0 в първенството. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)