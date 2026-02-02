ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арбелоа не пипа Винисиус, Шаби Алонсо го смени в 15 от 23 мача

Винисиус Снимка: Ройтерс

Крилото на „Реал" Винисиус отбеляза гол в мача от Примера дивисион срещу „Райо Валекано" (2:1) вчера. Бразилският футболист е бил титуляр и е играл без смяна във всеки един от шестте мача под ръководството на Алваро Арбелоа.

В този период Винисиус е реализирал два гола и е направил две асистенции, включително записа 3 точки (1 гол и 2 асистенции) в срещата от Шампионската лига срещу „Монако" (6:1) на 20 януари.

За сравнение - бившият старши треньор на мадридчани Шаби Алонсо е заменял Винисиус в 15 от 23-те мача, в които бразилецът е започвал като титуляр.

