ЛеБрон Джеймс резерва в мача на звездите

2172
ЛеБрон Джеймс Снимка: Ройтерс

Мегазвездата ЛеБрон Джеймс (41 г. "ЛА Лейкърс") беше избран да участва в мача на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА) за рекорден 22-и път, но за първи от 2004 година няма да бъде титуляр.

Друг ас - Кевин Дюрант ("Хюстън Рокетс") ще участва за 16-и път, но също ще бъде резерва, след като и двамата не бяха селектирани сред петимата титуляри от Западната конференция.

Мачът на звездите ще се играе на 15 февруари в залата на Лос Анджелис Клипърс в Ингълууд, Калифорния, и ще включва нов формат с три отбора - два с играчи от САЩ и един със състезатели от останалия свят.

Съставите на трите тима ще бъдат обявени във вторник, като всеки от тях ще бъде с осем играчи.

ЛеБрон Джеймс Снимка: Ройтерс

