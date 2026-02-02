Продължава обучението на деца на Витоша по проекта "Научи се да караш ски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На Витоша продължава 17-ото издание на проекта „Научи се да караш ски" на Българската федерация по ски (БФСки). Обучението се провежда от професионалните ски учители от „Витоша ски"

И през 2026 година програмата осигурява безплатно обучение с квалифицирани инструктори за 2028 деца от 1-и до 4-и клас от София, Троян, Банско, Самоков и Смолян.

„Научи се да караш ски" е най-социално насоченият проект на БФСки, Министерството на младежта и спорта и Регионалните управления по образование, с подкрепата на телекомуникационната компания А1.

Програмата стартира през 2008 г. като проект на БФСки за ученици от София, Банско, Самоков и Смолян, и бе подкрепена от тогавашния председател на ДАМС Весела Лечева. Развитието й през годините спомогна да бъдат обучени да карат ски повече от 45 000 деца.

Центрове за обучение през 2026 г са:

✅ Ски зона Витоша

✅ Ски зона Беклемето

✅ Ски зона Банско

✅ Ски зона Пампорово

✅ Ски зона Боровец

За най-добре представилите се през тази година ще има финален лагер в ски зона Банско, където за тях ще се грижат ски учителите от „Юлен" АД.