Престолонаследника на Фуджейра награди Слави Бинев

Късно снощи във Фуджейра, ОАЕ, се проведе първото заседание на новото ръководство на световната федерация по таекуондо. Президентът на БФТ Слави Бинев, който е член на Съвета на директорите също бе сред участниците. На откриването на първата сесия, Бинев взе думата и в своето изказване засегна теми, които са от особено важно значение за развитието на таекуондо. Той сподели, че изключително важно включването на AI (изкуствен интелект) за бързо взимане на решения и важни въпроси, което според него ще олекоти работата. Тази негова идея бе подкрепена от първия зам. председател на световната федерация проф. Джим Ба Нян, който е и председател на Корейската таекуондо федерация. Слави Бинев постави въпроса за интегрирането на маргиналните групи и тези, които са сепарирани от обществото. Най-важната теме бе, че таекуондо много е спечелило, че е олимпийски спорт, но леко е загубило връзката с бойното изкуство. Всички присъстващи застанаха зад тази негова идея, а Бинев получи много поздравления и подкрепа в неформални срещи. На срещата присъстваха изключително важни ръководители в света на бойните спортове, сред които ген. Садат, който е един от най-важните личности в Саудитска арабия, дългогодишния член на МОК Иде Исака.

След първото заседание на новото ръководство на Световната федерация Негово Височество престолонаследника на Фуджейра Ал Шарки и президентът на WT д-р Чунг Уонг Чо наградиха най-елитните ръководители на световния спорт. Слави Бинев бе награден за огромния му принос в развитието на световния спорт и в частност таекуондо. След края на приема от престолонаследника, Слави Бинев проведе редица важни срещи, като по този начин той за пореден път показва, че българското таекуондо вече е неизменна част от световния боен спорт. Във Фуджейра присъстват изключително много важни кралски фамилии, които са част от управлението на спорта таекуондо. Философията на бойните изкуства се доближава до аристократизма, който проповядва сила, съчетана с благородство.