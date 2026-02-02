ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение удари полуостров Крим

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22210181 www.24chasa.bg

Защитник от школа в Барселона подписа с "Пирин"

2816
Мирослав Георгиев Снимка: "Пирин"

Защитникът Мирослав Георгиев е новото попълнение в защитата на втородивизионния "Пирин" (Благоевград), съобщиха от клуба.

"Брантелят е висок 192 см, обучен в школа в Барселона, където преминава ключовия етап от ранното си развитие. Там той изгражда игрова култура, ориентация и дисциплина.

След завръщането си в България защитава цветовете на втория отбор на "Ботев" (Пловдив) и прави дебют за мъжкия тим. Силата му е във въздушните единоборства и стабилното позициониране – качества, които дават допълнителна увереност в центъра на защитата.

Мирослав Георгиев пристига в "Пирин" като свободен агент и подписва договор с клуба, добавяйки дългосрочна опция и потенциал за развитие в дефанзивната линия", написаха "орлетата".

Мирослав Георгиев Снимка: "Пирин"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)