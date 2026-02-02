Голям удар по вратаря на Германия, световното става мираж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят на Германия Марк-Андре тер Стеген отново е контузен и се очаква да отсъства 2 месеца, а може и повече, за "Жирона", съобщават в Испания.

33-годишният страж пристигна под наем от "Барселона" и изигра два мача за новия си клуб, представяйки се силно.

Получи обаче травма в задната част бедрото, а първите тестове са показали сериозен проблем с мускулна травма.

В изминалите две години германецът претърпя операции заради проблеми в кръста и коляното, като през последните два сезона е изиграл едва 10 мача за каталунския клуб.

Тер Стеген отиде под наем в "Жирона", за да играе редовно и да заслужи мястото си в бундестима. При новия удар по него световното през лятото се превръща в мираж.

Сега "Жирона" ще го върне в Барселона, тъй като не може да го използва. Това е упоменато в договора за преотстъпване.