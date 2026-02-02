Сноубордистите ни караха ски в първия си ден в Ливиньо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сноубордистите Малена Замфирова, Тервел Замфиров и Александър Кръшнях направиха първа тренировка, но не с борд, а със ски в Ливиньо. С тях беше и треньорът Анатолий Замфиров.

Тримата, както и Радослав Янков, ще се състезават на 8-и февруари в дисциплината паралелен гигантски слалом.

Групата пристигна през нощта в събота срещу неделя с автобус, настани се в олимпийското село и броени часове по-късно избра да направи първата си тренировка по ски-пистите на прочутия италиански курорт, който е домакин на стартовете в сноуборда и ски-свободен стил от програмата на XXV Зимни олимпийски игри.

Радослав Янков участва в Олимпийски игри за четвърти път, а останалите трима са дебютанти. България никога не е имала четирима участници в сноуборда, което я нарежда сред водещите нации. Международните коментатори поставят и четиримата българи сред възможните претенденти за медали.