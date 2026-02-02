ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение удари полуостров Крим

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22210526 www.24chasa.bg

Ултрас на "Интер" загуби пръсти при опит да метне бомбичка по вратаря на "Кремонезе"

1916
Снимка: Ройтерс

Фен на „Интер" пострада сериозно при опит да хвърли бомбичка по вратаря на „Кремонезе" Емил Аудеро по време на мача от 22-ия кръг на серия "А", завършил 2:0 за гостите от Милано.

Първият опит на въпросния ултрас доведе до нараняване на крака и проблеми със слуха на дясното ухо.

Според информация на "Кориере дела Сера" при втория опит на същия човек пиратката е избухнала в ръката му и той е загубил 2 или 3 пръста.

Други ултраси на миланския гранд пък са нападнали нарушителя и са му нанесли побой.

Пострадалият мъж е откаран в болница, като се очаква да бъде арестуван веднага след оказване на медицинска помощ.

Въпреки инцидентите мачът не бе спрян.

Сега „Интер" е заплашен от глоба до 50 000 евро, както и от забрана за достъп на фенове до стадион „Джузепе Меаца".

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)