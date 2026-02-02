Ултрас на "Интер" загуби пръсти при опит да метне бомбичка по вратаря на "Кремонезе"

Фен на „Интер" пострада сериозно при опит да хвърли бомбичка по вратаря на „Кремонезе" Емил Аудеро по време на мача от 22-ия кръг на серия "А", завършил 2:0 за гостите от Милано.
Първият опит на въпросния ултрас доведе до нараняване на крака и проблеми със слуха на дясното ухо.
Според информация на "Кориере дела Сера" при втория опит на същия човек пиратката е избухнала в ръката му и той е загубил 2 или 3 пръста.
Други ултраси на миланския гранд пък са нападнали нарушителя и са му нанесли побой.
Пострадалият мъж е откаран в болница, като се очаква да бъде арестуван веднага след оказване на медицинска помощ.
Въпреки инцидентите мачът не бе спрян.
Сега „Интер" е заплашен от глоба до 50 000 евро, както и от забрана за достъп на фенове до стадион „Джузепе Меаца".