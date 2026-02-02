БФС пак посече "Ботев" (Пд) за Око-Флекс

Ръководството на "Ботев" (Пловдив) излезе с официално изявление, в което изразява категоричното си възмущение от позицията на Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз по казуса с преминаването на Армстронг Око-Флекс в Левски.

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз разреши на "Левски" да картотекира нападателя Армстронг Око-Флекс. В съобщението на СТК се посочва, че при нежелание на "Ботев" (Пловдив) да прекрати договора на играча, това ще се случи по служебен начин.

От СТК уточняват още, че при нежелание от страна на пловдивския клуб да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото трябва да бъде извършено по служебен начин.

От "Ботев" обаче обявиха, че към момента не съществува подадено искане от "Левски" относно правата на Око-Флекс.

"Към 15:30 часа на днешния ден в Електронното първенство на БФС не съществува подадено искане от страна на "Левски" към "Ботев" (Пловдив) относно правата на футболиста. Въпреки този безспорен факт, Българският футболен съюз си позволява да заема публична и предварителна позиция.

За нас е напълно необяснимо и недопустимо БФС да се намесва по толкова едностранен начин в спор между два от най-големите клубове в България, при липса на официални и валидни действия от една от страните.

В началото на годината един от ръководителите на "Левски" – Даниел Боримиров – заяви, че вярва във феърплея и очаква „удари под кръста". Днес става ясно, че тези думи са били не повече от евтин популизъм пред хилядите „сини" привърженици, а реалните действия на "Левски" са в пълен разрез с принципите на коректност и феърплей между клубовете.

Призоваваме Българския футболен съюз, в лицето на президента му г-н Георги Иванов, незабавно да въведе ред в работата на подчинените си комисии и да гарантира равнопоставено и уважително отношение към всички клубове.

В противен случай "Ботев" (Пловдив) ще бъде принуден да сезира компетентните органи на ФИФА и УЕФА за съмнения в неправомерни действия и тенденциозно администриране на футболните процеси в България", написаха от пловдивския клуб.