Роналдо се нацупил, че Бензема отива в лидера "Ал Хилал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездният нападател на "Ал Насър" Кристиано Роналдо се е нацупил и ще вдига бойкот заради трансфера на френския ас Карим Бензема от "Ал Итихад" в лидера "Ал Хилал".

Португалецът, който в четвъртък ства на 41 г., смята, че това би навредило на честната конкуренция в лигата на Саудитска Арабия. Иначе казано - "Ал Хилал" и без това си е силен и води в класирането, а с Бензема Кристиано пак отива към капо.

От началото на 2023-а, когато пристигна в Саудитска Арабия, той не е спечелил нищо.

"Ал Хилал" води в класирането на саудитската лига с 46 точки след 18 мача. "Ал Насър" е втори с 43.

Португалското издание A Bola твърди, че Роналдо ще бойкотира днешния мач с "Ал Рияд" като протест срещу Суверенният фонд на Саудитска Арабия (PIF).

Освен „Ал Насър" и „Ал Хилал" той управлява директно още „Ал Итихад" и „Ал Ахли".