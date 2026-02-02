ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианска олимпийка с положителна допинг проба

Ребека Паслер Снимка: instagram.com/rebeccapassler/

Биатлонистката Ребека Паслер, която беше включена в италианския национален отбор за олимпийските игри за Милано-Кортина, е дала положителна проба за допинг, съобщава вестник "Република".

Пробата е взета в извънсъстезателен период. В кръвта ѝ е открит летрозол - лекарство, използвано предимно за лечение на рак.

24-годишната Паслер заема 33-о място в общото класиране за световната купа този сезон. Тя има в кариерата си два бронзови медала с щафетата на Италия от световната купа. Спечелила е и един златен, шест сребърни и едно бронзово отличие на световни първенства за девойки, предава БТА.

Ребека Паслер Снимка: instagram.com/rebeccapassler/

