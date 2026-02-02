ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 хил. работни места по-малко ще има у нас тази г...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22211633 www.24chasa.bg

1,2 млн. продадени билети за игрите в Милано и Кортина

2136
Снимка: Ройтерс

Почти 1,2 милиона билета са продадени за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина и Паралимпийските игри, съобщиха местните организатори в понеделник, като хокеят на лед предизвиква най-голям интерес.

Тази цифра представлява около 75% от общия капацитет на игрите, които започват в петък и ще бъдат последвани от Паралимпийските игри следващия месец. Хокеят на лед ще включва играчи от северноамериканската НХЛ за първи път от 2014 г. Организаторите бързат да подготвят новия стадион за хокей на лед „Сантаджулия" в Милано навреме за Игрите.

Биатлонът, който се провежда в Антхолц-Антерселва, и ски бягането в Тезеро са следващите най-продавани събития.

Новият олимпийски спорт ски алпинизъм в Бормио вече е разпродаден.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)