1,2 млн. продадени билети за игрите в Милано и Кортина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почти 1,2 милиона билета са продадени за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина и Паралимпийските игри, съобщиха местните организатори в понеделник, като хокеят на лед предизвиква най-голям интерес.

Тази цифра представлява около 75% от общия капацитет на игрите, които започват в петък и ще бъдат последвани от Паралимпийските игри следващия месец. Хокеят на лед ще включва играчи от северноамериканската НХЛ за първи път от 2014 г. Организаторите бързат да подготвят новия стадион за хокей на лед „Сантаджулия" в Милано навреме за Игрите.

Биатлонът, който се провежда в Антхолц-Антерселва, и ски бягането в Тезеро са следващите най-продавани събития.

Новият олимпийски спорт ски алпинизъм в Бормио вече е разпродаден.