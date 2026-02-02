ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 хил. работни места по-малко ще има у нас тази г...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22211746 www.24chasa.bg

Треньорът на "Реал": Не съм Гандалф

2424
СНИМКА: РОЙТЕРС

Треньорът на "Реал" (Мадрид) Алваро Арбелоа направи интересно изказване на въпрос дали вижда играта на отбора си, както му се иска. Специалистът застана начело на 12 януари, замествайки Шаби Алонсо. Под ръководството на Арбелоа, „белия балет" спечели четири мача и загуби два.

„Не съм Гандалф Белият (бел.ред. магьосникът от вселената на „Властелинът на пръстените), нали? Това, което исках от играчите си, е това, което виждам – всеотдайност, отношение, манталитет и разбирането, че спечелването на всеки мач изисква повече от просто качество. Усилията и желанието трябва да бъдат постоянни. Постоянство в представянето, отношението, амбицията и отношението. Трябва да бъдем постоянни, защото това е "Реал" (Мадрид)", цитира AS думите на Арбелоа.

Неговият тим има 54 пункта от 22 кръга на испанския шампионат сезон 2025/26 и е втори в класирането. Отборът е с една точка зад лидера "Барселона".

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)