Треньорът на "Реал": Не съм Гандалф

Треньорът на "Реал" (Мадрид) Алваро Арбелоа направи интересно изказване на въпрос дали вижда играта на отбора си, както му се иска. Специалистът застана начело на 12 януари, замествайки Шаби Алонсо. Под ръководството на Арбелоа, „белия балет" спечели четири мача и загуби два.

„Не съм Гандалф Белият (бел.ред. магьосникът от вселената на „Властелинът на пръстените), нали? Това, което исках от играчите си, е това, което виждам – всеотдайност, отношение, манталитет и разбирането, че спечелването на всеки мач изисква повече от просто качество. Усилията и желанието трябва да бъдат постоянни. Постоянство в представянето, отношението, амбицията и отношението. Трябва да бъдем постоянни, защото това е "Реал" (Мадрид)", цитира AS думите на Арбелоа.

Неговият тим има 54 пункта от 22 кръга на испанския шампионат сезон 2025/26 и е втори в класирането. Отборът е с една точка зад лидера "Барселона".