"Ботев" (Пд) иска да съди БФС заради "Левски"

Марин Петков отива в приятната изненада на Саудитска Арабия

Нов ден, пореден проблем в българския футбол.

Пловдивският “Ботев” се закани да съди БФС пред УЕФА и ФИФА. Причината - спортно-техническата комисия към родната централа позволи на “Левски” да картотекира Армстронг Око-Флекс. Ирландецът стана играч на “сините” преди няколко седмици, след като клубът плати неговата откупна клауза на “Ботев”. Още тогава пловдивчани не бяха съгласни с действията на “Левски” и ги обвиниха, че действат неправомерно.

“Ботев” дори още не е прекратил договора на футболиста. А от “Бояна” ги призоваха да го сторят, защото така или иначе същото ще бъде извършено по служебен начин.

“За нас е напълно необяснимо и недопустимо БФС да се намесва по толкова едностранен начин в спор между два от най-големите клубове в България при липса на официални и валидни действия от една от страните.

Призоваваме Българския футболен съюз, в лицето на президента му г-н Георги Иванов, незабавно да въведе ред в работата на подчинените си комисии и да гарантира равнопоставено и уважително отношение към всички клубове.

В противен случай “Ботев” (Пловдив) ще бъде принуден да сезира компетентните органи на ФИФА и УЕФА за съмнения в неправомерни действия и тенденциозно администриране на футболните процеси в България”, се казва в изявлението на пловдивчани.

В същото време треньорът на “Левски” Хулио Веласкес изрази опасения относно състоянието на терена преди двубоя за суперкупата с “Лудогорец”. Мачът е днес от 18 ч.

Теренът на “Васил Левски” наистина бе заснежен преди обяд. Отоплението обаче бе пуснато и той изглеждаше в перфектно състояние.

Испанският предводител на лидера в Първа лига сподели, че е наясно със състава, с който ще излезе. До последно няма да се знае дали Веласкес ще може да използва последното ново попълнение в състава си Хуан Переа.

Аут от сметките му е Марин Петков. Капитанът на “сините” премина в саудитския елит. 22-годишният офанзивен футболист стана част от приятната изненада в местното първенство “Ал Тавун”, който заема 5-ото място в шампионата. Арабите ще платят около 800 хил. евро на “Левски” за трансфера. А столичани ще запазят и процент при следващата продажба на юношата си. Така днес отборът ще бъде изведен от Георги Костадинов, който ще бъде новият капитан на отбора.

“Не коментирам съдии, интересувам се от футбол”, каза Веласкес, на въпрос за декларацията на мажоритарния собственик на “сините” Наско Сираков от неделя, в която легендата остро скочи на реферската комисия у нас заради назначението на рефера Венцислав Митрев за ВАР.

Иначе “сините” ще изчакат още малко, преди да обявят третото си ново попълнение. Бившият играч на ЦСКА Марселоно Кареасо бе очакван вчера в лагера на “Левски”, но колумбиецът изпусна самолета за България. И така трябва да пристигне най-късно до сряда, за да премине задължителните медицински прегледи, преди да подпише.

