Треньорът на "Лудогорец": Когато се събудих тази сутрин, навън имаше 40 сантиметра сняг

Когато се събудих в Разград с 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи. В моя роден град така играем мачовете.

Това каза треньорът на "Лудогорец" норвежецът Пер-Матиас Хьогмо. Утре неговият тим ще излезе в сблъсък с "Левски", а залогът е суперкупата на България.

„Все пак утре е финал, изправяме се срещу много силен отбор. Имат 7 точки пред нас в шампионата, не сме ги побеждавали в четири мача. Концентрираме се върху мача за суперкупата. "Левски" се представя на високо ниво през целия сезон дотук. Начинът, по който играят – висока интензивност, много комбинации – имат ясни идеи как искат да играят. И се надявам да стане мач с висок интензитет, който зрителят да гледа с удоволствие".

Хьогмо много добре си спомня Националния стадион "Васил Левски", където утре от 18 ч е финала за отличието.

Като селекционер на родината си Норвегия той вече е водил тим на най-голямото съоръжение в България.

„Радвам се да съм тук, на този стадион. Последният път беше с националния отбор на Норвегия. Гледаме с очаквания утрешния мач. Условията изглеждат страхотни", каза треньорът на 14-кратните шампиони на България.