Роналдо изпълни заканата си и бойкотира мач в Саудитска Арабия

За Кристиано Роналдо явно щастието не е в парите, а в това да е №1, към което е маниакално пристрастен.

В Саудитска Арабия, където изкарва безсрамно много пари, навършващият в четвъртък 41 г. португалски футболист вече наистина има заради това голям проблем.

Звездният нападател на “Ал Насър” се нацупи и заплаши с бойкот заради трансфера на френския ас Карим Бензема от “Ал Итихад” в лидера “Ал Хилал”. Той не е финализиран, но е напът да се случи.

Според Кристиано това би навредило на честната конкуренция в лигата на Саудитска Арабия. Иначе казано - “Ал Хилал” и без това си е силен и води в класирането, а с 36-годишния Бензема още повече.

Това пък означава, че Роналдо пак отива към пълно капо.

От началото на 2023-а, когато пристигна в Саудитска Арабия, той не е спечелил нищо с “Ал Насър”.

Този сезон тръгна добре за Кристиано и компания с 10 победи поред. Последва обаче спад с реми и 3 загуби.

И Роналдо изпълни заканата си да бойкотира мача тази вечер с “Ал Рияд” като протест срещу Суверенния фонд на Саудитска Арабия (PIF) и не бе в групата за срещата. Освен “Ал Насър” и “Ал Хилал” той управлява директно още “Ал Итихад” и “Ал Ахли”.

Без да е контузен или наказан, Кристиано отсъстваше от групата. Това не повлия на "Ал Насър", който би 1:0 с гол на Садио Мане.

Предстои да се разбере до какво ще доведе този краен ход на португалеца. Той наистина е мегазвездата на напъващата се да настигне големите европейски лиги Саудитска Арабия, но чорбаджиите там му плащат крупни суми, за да му търпят капризите.

От друга страна, точно в този момент Кристиано задължително се нуждае от активно присъствие на терена.

Причината - предстоящото световно първенство през лятото в САЩ, Канада и Мексико.

Роналдо преструктурира кариерата си, всъщност доста изгодно финансово, за да може да участва на този мондиал, след като на предишния в Катар не успя да изпълни голямата си мечта да вдигне световната титла.

А това освен болезнено се превърна и в изключително дразнещо преживяване за него, тъй като не друг, а големият му конкурент Лионел Меси спечели трофея с Аржентина.

Сега двамата отново ще влязат в битка и Роналдо трябва да е оптимално готов за това.

