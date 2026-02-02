ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България е успяла да задържи дефицита до 6,8 млрд....

Френски нападател се провали на медицинските прегледи в "Милан"

2004
Жан-Филип Матета Снимка: Ройтерс

Трансферът на нападателя Жан-Филип Матета от „Кристал Палас" в „Милан" пропадна.

Според информация на водещи спортни журналисти в Италия, преминаването на 28-годишния французин при „росонерите" няма да се осъществи след задълбочени медицински прегледи, проведени по-рано днес, които вероятно са породили притеснения у ръководството.

Преди този обрат се съобщаваше, че двата клуба са постигнали пълно съгласие за трансферната сума, която възлизаше на 30 милиона евро.

През настоящия сезон във Висшата лига на Англия Матета записа 23 мача с 8 гола.

