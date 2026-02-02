"Локо" (Пд) взе словенски халф от "Пиза"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локо" (Пд) се подсили със словенския полузащитник Миха Търдан от италианския "Пиза", съобщиха от клуба. Контрактът му с "черно-белите" е за две години и половина.

От "Лаута" уточниха, че привличат футболиста без трансферна сума.

"Пиза" обаче запазва процент от правата му при бъдещ трансфер.

Миха Търдан е роден на 12 април 2005 година в Любляна. Юноша е на италианските "Емполи" и "Пиза".

За последно се е състезавал за състава на "Красава", където е бил под наем от "Пиза". Полузащитникът има записани двубои и за националните отбори на Словения при формациите до 15, до 18 и до 19 години.