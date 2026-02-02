Две българки вкараха на "Лудогорец"

Дамите на "Лудогорец" и румънският шампион по футбол при жените "Фарул" (Констанца) имаха в контролни срещи, които се играха в рамките на три дни. Най-напред тимът от северната ни съседка спечели с 3:2 на своята база на „Академия Хаджи", а след това наложи с 6:1 на стадиона в Балчик.

В първата среща Димитра Иванова покачи на 3:0 от дузпа в 51-ата минута, а след нея за отбора от Разград точни бяха Надежда Иванова в 59-ата и Виктория Генова в 81-ата от дузпа.

В Балчик "Фарул" поведе с 3:0 до почивката, а след това Николета Бойчева покачи на 4:0 от дузпа в 50-ата минута.

Капитанката на националния тим на България, както и Димитра Иванова, се отличиха и с по една асистенция.