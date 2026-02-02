ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Серия земетресения удариха залива на Сан Франциско

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22213310 www.24chasa.bg

Две българки вкараха на "Лудогорец"

2860
Димитра Иванова и Николета Бойчева Снимка: "Фарул"

Дамите на "Лудогорец" и румънският шампион по футбол при жените "Фарул" (Констанца) имаха в контролни срещи, които се играха в рамките на три дни. Най-напред тимът от северната ни съседка спечели с 3:2 на своята база на „Академия Хаджи", а след това наложи с 6:1 на стадиона в Балчик.

В първата среща Димитра Иванова покачи на 3:0 от дузпа в 51-ата минута, а след нея за отбора от Разград точни бяха Надежда Иванова в 59-ата и Виктория Генова в 81-ата от дузпа.

В Балчик "Фарул" поведе с 3:0 до почивката, а след това Николета Бойчева покачи на 4:0 от дузпа в 50-ата минута.

Капитанката на националния тим на България, както и Димитра Иванова, се отличиха и с по една асистенция.

Димитра Иванова и Николета Бойчева Снимка: "Фарул"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)