Националите по тенис се готвят за историческия дуел срещу Белгия в Пловдив

1240
Снимка: БФТенис

Националите на България по тенис вече се подготвят в зала „Колодрума" в Пловдив за срещата от Световната група на купа „Дейвис" срещу Белгия.

Двубоят ще се проведе на 7 и 8 февруари. За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за купа „Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година.

Към тренировките на отбора все още не са се включили Пьотр Нестеров и Илиян Радулов, които вчера играха финали на турнири от ITF. Подготовка пък вече започнаха Иван Иванов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев.

За първи път националният отбор на България ще играе на клей корт в зала, като настилката пристигна от Унгария и кортът е в отлично състояние.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14,00 ч., а тези в неделя – в 13,00 ч.

В петък в 11,30 ч. ще бъде изтеглен жребият.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim. Всички мачове пък ще се излъчват пряко по NOVA и NOVA Sport.

Залогът е повече от сериозен – при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония.

При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група.

Снимка: БФТенис

