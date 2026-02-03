ЦСКА вкарва в България 4 технологии с терена на новата "Армия"

Отоплението и напояването може да се управляват от телефон

Четири съвсем нови технологии трябва да влязат в България с новия терен на стадион “Българска армия” от лятото. От ЦСКА подписаха договор с един от световните лидери в областа SIS Pitches.

Абревиатурата означава “помощ в спорта” (Support in Sports). Екипът, който в момента работи по стадиона за световното това лято в Монтерей (Мексико), ще се премести в София, за да прави стадиона на ЦСКА. Компанията ще прави терена и във Ванкувър (Канада), също домакин на двубои от първенството на планетата.

Реално ирландската фирма, която е създадена през 2001 г., отдавна си партнира с ФИФА около световните. Тя е правила 2/3 от терените в Русия, три в Катар, сега два в Мексико и Канада, а има вече и договор със Саудитска Арабия за първенството през 2034 година.





Grass Hybrid

Технологията е за усилване на теренната система, която е от 95% естествена трева, в която са вплетени високотехнологични полиетиленови влакна. Това гарантира повече игрово време и светкавично възстановяване. Методът на подсилване се нарича шиене, като всичко става в рамките на 4 дни. Или всичко може да бъде свършено между два мача. Точно в момента се шие теренът във Ванкувър. Разработката на изкуствените влакна е съвместно с английската компания STRI Group, която отговаря за покритието на кортовете в Уимбълдън и Университета на Тенеси. В момента ирландците са единствените, които предлагат системи за топло и студено време и шиене на различна дълбочина - от 5 до 43 сантиметра.

Специално за поддръжката на терена се използват машини, които са електрически. Така, освен че са екологични, се избягва изтичането на масло върху терена, което може да се случи с обикновените косачки.

Използването на хибридната трева гарантира еднаква скорост и твърдост по целия терен и по-малко усилия при воденето на топката.

Air

Това е система за аерация, която също помага за по-силна трева, като намалява разходите по поддръжката и шансовете за контузии, особено при лошо време.

Работи в два режима - вакуум и налягане. В режим вакуум тя изсмуква въздуха от игралното поле през профил. Този режим е изключително важен при проливни дъждове, като гарантира добро състояние на тревата в тежки условия и не се налага да се отлагат мачове.

Този режим позволява да се поддържа температурата на коренната система на тревата и тя да не зависи от външни фактори.

Другият режим е за топло време, като също се опитва да поддържа температурата на терена. Влияе и върху микробиологията на тревата и бактериалната декомпозиция на органичните материали в зоната на коренната система. Намалява рязко стресът върху корените при голяма жега. През зимата пък поддържа равно разпределение на топлината.

Всичко се управлява от тъчскрийн на контролния панел в стаята за поддръжка на терена. Той е с парола, за да се избегне хакване. Може да работи в ръчен режим, такъв, който предварително е зададен за деня, или пък напълно автоматичен. Последният е чрез сензори за влажност на терена, състояние на въздуха и температурата, както ще бъде на стадиона на ЦСКА. Има възможност за интеграция с поливната и отоплителната система.

Така се постига оптимален разстеж на тревата в сложния микроклимат на стадиона. Подобрява се работата на отоплението през зимата. Това гарантира по-дълъг живот на терена и не е необходимо да се подменя често. Свежда до минимум използването на пестициди и торове и някои механични работи по терена като аериране. Гарантира абсолютна еднаквост на тревата на целия стадион и помага да се избегнат атаки на гъбички, когато теренът се покрива за неспортни събития. Използва най-оптимално водата и така свежда до минимум разходите. И накрая, напълно съвместима е със законовите изисквания за поливане и използването на химикали.

Aqua

Напоителната система дава пълен контрол на хората, които се грижат за терена. Предварително в лаборатория се изследват всички необходимости на терена, за да се намали финансовата му издръжка.

В основата на всичко е т. нар. хидрокутия, в която се монтират главите на пръскачките. В нея е всичко и е доста лесна за обслужване.

Хидрокутията позволява на тревата да расте веднага около главата на пръскачката и може да се вади много лесно. Може да се зашие с изкуствените влакна, така че да не се различава от останалия терен. Изработва се от неръждаема стомана, което гарантира, че ще работи достатъчно дълго при всякакви условия. Всичко е свързано със стаята за поддръжка на терена и може да се управлява дистанционно по безжична връзка.

Heat

Мултифункционална система, която регулира температурата на коренната система по всяко време и при всякакви атмосферни условия.

Тя се разработва отделно за всеки клиент и се съобразява с условията на стадиона. Така се гарантира растеж на тревата независимо от температурата на въздуха. Напълно автоматизирана, тя може да се управлява от лаптоп и телефон дори по време на мач.