Юноша на "Звезда" ще рита във Враца

"Левски" продаде Марин Петков в Саудитска Арабия за първи български трансфер при големите пари

3548
Колаж: instagram.com/altaawounfc/

„Левски" трансферира 22-годишния национал Марин Петков в клуба от Саудитска Арабия „Ал Таавун", обявиха от "Герена".

Юношата на клуба направи своя дебют със синята фланелка на 10 ноември 2019 година срещу „Ботев" (Пловдив). На 17 март 2021 година отбеляза дебютния си гол при гостуване на „Славия" в турнира Купа на България.

За „Левски" записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. „Най-добър млад футболист" за сезон 2023/24 година.

С екипа на представителния тим на България има 22 мача и 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 двубоя и е вкарал 2 попадения.

"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски" благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", написаха "сините".

"Ал Таавун" прави силен сезон и е 5-и в лигата на Саудитска Арабия, където се раздават баснословни заплати, на 9 т. от лидера "Ал Хилал" и на 8 от втория "Ал Насър" на Кристиано Роналдо, а има мач по-малко от тях.

Колаж: instagram.com/altaawounfc/

