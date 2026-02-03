ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фейгин за ролята си на знаменосец в Милано: Мечта, труд, път и много сърце

1676
Александра Фейгин

Най-добрата състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин заяви, че за нея е гордост да бъде знаменосец на българската делегация на откриването на Зимните олимпийски игри на 6 февруари на "Джузепе Меаца" в Милано.

За 23-годишната Фейгин това ще бъде втора Олимпиада в кариерата, след като в Пекин 2022 тя се класира на 23-о място.

"Мечтите не спират с една Олимпиада. За втори път ще имам честта да участвам на Зимни олимпийски игри - Милано-Кортина 2026 и да представям България. А този път - с още по-голяма отговорност и гордост, като знаменосец. Мечта, труд, път . . . и много сърце", написа Фейгин в профила си в Инстаграм.

Състезанията по фигурно пързаляне при жените на Олимпиадата в Италия ще се проведат на 17 и 19 февруари.

Александра Фейгин

