Юноша на "Звезда" ще рита във Враца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" Враца привлече 24-годишния защитник Джордже Йовичич, съобщиха от клуба. 191-сантиметровия футболист пристига у нас от босненския "Слога Меридиан".

Йовичич е юноша на "Войводина", като на 15 години преминава в "Цървена звезда", където играе до 19-ата си годишнина. Следва преместване в Португалия, където става част от "Брага".

Изкарва кратък период в словашкия "Тренчин", а след това в черногорския "Подгорица", малтийския "Забар".

Йовичич записва и мачове за юношеския национален отбор на Босна и Херцеговина.