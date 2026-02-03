4 откривания и 2 парада на нациите за старт на олимпиадата

За първи път в историята на олимпиадите ще има два парада на нациите, четири града за откриването и един за закриването. Реално спортистите ще се представят на 400 километра едни от други. Така освен на стадион “Сан Сиро” в Милано, другият парад ще е на 400 километра в Кортина д'Ампецо. Церемонии ще има още в Предацо и Ливиньо. А закриването ще е във Верона.

Тенденцията се зароди още в Париж, където направиха от Сена огромен стадион за откриването. А при разпиляната олимпиада в Италия няма друг начин да се даде шанс на спортистите поне да се докоснат до церемонията.

За първи път олимпийският огън ще бъде запален в два жертвеника - на Арката на мира в Милано и на площад “Дибон” в Кортина.

Това обаче означава цели четирима знаменосци от делегация, което е просто непостижимо за един куп нации, които имат по един спортист на игрите. Затруднена е дори България. Ние оставаме с минус един, защото така и няма да има мъж в клъстера в Милано.

А фигуристката ни Александра Фейгин ще пътува само заради знамето до Милано и след това се прибира, защото дори няма право да влезе в олимпийското село. В другия парад ще бъде биатлонистът Владимир Илиев, който поставя рекорд за България с петото си участие на зимна олимпиада. С него ще бъде половинката му Милена Тодорова. Първият старт в биатлона е смесена щафета на 8 февруари и ще има време за възстановяване, защото обикновено се виси на церемонията с часове. Биатлонът ни е в Анхолц/Антерселва, който е в близост до Кортина.

Италианците обаче сами се отказаха от това удобство. Скиорът Федерико Пелегрини ще се пусне от планините и ще дефилира с флага с Милано. Спринтът в бягането, коронната дисциплина на Пелегрино, е на 10 февруари.

Главната цел на цялото шоу е да обедини всички. Все пак без неутралните атлети от Русия и Беларус, които могат да присъстват, но само като зрители.

Темата на откриването е хармония. Точно за това се казва Armonia, но има и скрит смисъл. Ще бъде история за красотата, творчеството и италианската самобитност. Домакините обещават пътешествие през изкуството и иновациите, природата и града, традициите и бъдещето.

Начело на екипа за откриването е Марко Балич. Неговата компания Balich Wonder Studio е работила по големи проекти за ФИФА, европейските първенства по футбол и има дял и в церемонията за откриването на игрите в Токио през 2021 г.

Скритият смисъл на названието Armonia е посвещението на великия дизайнер Джорджо Армани. Той почина през септември миналата година, но все пак подготви униформите на домакините за игрите.

Армани разработва облеклата на италианците за последните 8 олимпиади. Джорджо прекара по-голямата част от живота си в Милано и очакваше с нетърпение олимпиадата. Но не успя да го доживее.

Най-важната част е посветена на историята на Италия, най-вече епохата на Ренесанса и Леонардо да Винчи. “Armonia ще стане свързващият нит на историята, в която ще се преплетат въображението и красотата, Леонардо да Винчи и великите изобретатели, италианският дизайн и вкус, музика и елегантност. Това ще бъде колективно повествование, прославящо италианския талант от всичките му страни - от художниците до спортистите и младежта, които формират новия ден”, обясниха организаторите.

Вече са известни и голяма част от звездите на церемонията. Италианската актриса Матилда де Анджелис ще чете наратива на историческата част. В музикалната част ще участват Андреа Бочели, многократната носителка на “Грами” Лаура Паузини и рапърът Гали. Последният вече предизвика скандал, след като се намеси открито на страната на Палестина в конфликта с Израел. Той предизвика реакция дори от премиера Джорджа Мелони, която го порица. Гали е роден в Милано, но родителите му са от Тунис. Международното участие е на Марая Кери.