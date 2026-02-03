Карък на Тер Стеген = Нойер, моля, върни се!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят на Германия Марк-Андре тер Стеген отново е контузен и се очаква да отсъства 2 месеца, а може и повече за състава на “Жирона”, съобщават в Испания.

33-годишният страж пристигна под наем от “Барселона” и изигра два мача за новия си клуб - срещу “Хетафе” и “Овиедо”, представяйки се силно.

Получи обаче контузия във втория в задната част на бедрото, а първите тестове са показали сериозен проблем с мускулна травма.

В изминалите две години германецът претърпя операции заради проблеми в кръста и коляното, като през последните два сезона е изиграл едва 10 мача за каталунския гранд. Той изгуби титулярното си място в него, което нямаше как да си върне през този сезон на фона на чудесното представяне на Жоан Гарсия.

Тер Стеген отиде под наем в “Жирона”, за да играе редовно и да заслужи мястото си в бундестима за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото. При новия жесток удар по вратаря мондиалът се превръща в мираж.

Сега “Жирона” ще го върне в Барселона, тъй като не може да го използва. Това е упоменато в договора за преотстъпване.

И да се възстанови по-рано от очакваното, той няма как да пази за каталунците.

Веднага след новината за каръка на Тер Стеген в Германия отново започна да се говори за връщане в националния отбор на Мануел Нойер.

На 27 март той ще навърши 40 години, но се намира в чудесна форма и прави силен сезон с “Байерн”.

Нойер приключи участието си в бундестима след европейското първенство в Германия през лятото на 2024-а. Тогава Тер Стеген бе обявен за новия №1. Сега обача със сигурност към Нойер ще има молби за завръщане.

