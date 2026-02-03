Българин от "Партизан" желан в Букурещ

Халфът на "Партизан" Янис Карабельов може да се озове от сръбската столица в румънската, след за него оферта на стойност 100 хиляди евро е изпратил "Рапид" (Букурещ), съобщава iAMSport.ro.

След треньорската смяна в лидера в сръбското първенство времето му там изглежда изтекло. 30-годишният софиянец пристигна на стадион „Партизан" през лятото като свободен агент от "Ботев" (Пловдив) по настояване на тогавашния треньор на тима Сърджан Благоевич. И за периода си до днес изигра 27 мача във всички турнири, в които вкара два гола и направи четири асистенции. Новият наставник на тима Ненад Стоякович обаче има друг поглед върху изграждането на средната линия.

Румънците разглеждат Карабельов като халф, който може да играе като централен защитник като втора опция, освен на титулярната си позиция на дефанзивен халф.

Сръбските медии съобщават, че българинът не е изглеждал особено притеснен от факта, че е изключен от състава на Стоякович. И взел решение, което изненада всички: казал на жена си да вземе децата и да се върне в България, като същевременно е анулирал договора за наем на апартамента си в Белград. След това той си събрал багажа и се преместил на тренировъчния център „Партизан-Телеоптик", изненадвайки администрацията на базата, която намери куфарите му пред вратата. Карабельов обяснил, че от сега нататък до решаване на казуса с бъдещето му ще живее в базата.

След 24 кръга в румънското първенство "Рапид" (Букурещ) е на 3-о място в класирането с 45 точки, колкото има и "Динамо" (Букурещ) с Георги Миланов пред тях. На въра е "Университатя" (Крайова) с 46.