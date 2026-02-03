Юноша на "Цървена звезда" ще рита във Враца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Враца) привлече 24-годишния защитник Джордже Йовичич, съобщиха от клуба. 191-сантиметровия футболист пристига под Околчица от босненския "Слога Меридиан".

Йовичич е юноша на "Войводина", като на 15 години преминава в "Цървена звезда", където играе до 19-ата си годишнина.

Следва преместване в Португалия, където става част от "Брага". Изкарва кратък период в "Тренчин", а след това в "Подгорица" и малтийския "Забар".

Йовичич има и мачове за юношеския национален отбор на Босна и Херцеговина.